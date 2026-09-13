Забравена мода от 90-те превзема кухнята. Дизайнерите й дадоха нов живот
Вграденото бюро се връща като място за лаптоп, домашни задачи, поща, ключове и обща зарядна станция за цялото семейство
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Вграденото бюро се връща като място за лаптоп, домашни задачи, поща, ключове и обща зарядна станция за цялото семейство
Сменете техниката, не лицето
Антични и рециклирани паравани превръщат обикновеното помещение в място за почивка
Тенденциите „scentmaxxing“ и „scent layering“ променят пазара на парфюми и карат големите козметични компании да преосмислят продуктите си
Този сезон на мода са както деликатните пастелни тонове, така и по-смелите и плодови цветове
Данните показват повишена вероятност за температури над средните в много региони
Нели Колева с голяма награда - Златна игла за цялостен принос в модата:
Българите отделят почти колкото европейците за коледна елха
Дизайнерите се произнесоха
Цената на стандартна къща вече удари 360 000 евро
Къщите поскъпват, все повече хора търсят природата
Пазарът в България остава един от най-динамичните в региона
Как се промениха цените в столицата за последните шест години
Говори Димитър Хаджидимитров
Чужди фондове ще купуват парцели и сгради на едро
Нови тенденции в обзавеждането
Сезон пролет/лято 2025: Шестте ключови тенденции
През последните 10 години броят на чуждестранните студенти у нас се е увеличил два пъти
Новите разчети на МВФ ще бъдат публикувани на 17 януари
Увеличава се трудовата миграция