Нели Колева пред СТАНДАРТ: Елегантността не се купува, тя се изгражда с вкус

Марката Nelly Koleva се превърна в еталон за стил, казва големият български моден дизайнер

Женственост, сексапил, динамика и лукс. Това е философията на дизайнерката Нели Колева, която твори мода за елегантната жена вече 38 години. Тихият лукс е закодиран в дрехите на дизайнерката – перфектна кройка, благородни, естествени материи, вечен дизайн. Облеклата са от коприна, жакард, шифон, сатен, с плавни и меки силуети и напластяване на тъкани. Туники и рокли смело се комбинират с панталони, асиметрията дава свобода и изгражда нова линия.

През последните години марката се налага с индивидуален подход и лично отношение към всеки клиент, изграждайки цялостна визия.

Мотото на Нели Колева е: Истинската елегантност не се купува – тя се изгражда с вкус, време и съзнателност.

Създаваме дрехи, в които жената да се чувства уникална

Кодираме в нашите дрехи перфектната линия и тихия лукс

Цветът на 2026-а година е облачно бяло

Работя по индивидуален модел, следвам фигурата на жената и правя вечен дизайн

На мода са обемни дрехи със свободна линия, стил 80-те години

- Г-жо Колева, получихте голямата награда „Златна игла“ за цялостен принос в развитието на модата в България. Какво е за Вас това отличие?

- Благодаря на Академията за мода и на проф. Любомир Стойков за високия приз.

Това е една от най-прекрасните награди, които съм получавала. Тя означава, че ти наистина си останал в съзнанието на хората, че си постигнал много, изградил си собствен стил и си наложил твоята марка във времето. Имам още една златна игла – за дизайнер на годината. Получих я преди 26 години. Но тогава не успях да ѝ се зарадвам...

- Защо?

- Тогава бях бременна в осмия месец. Трябваше да лежа по болници. Всички трепереха за мен и някак си не успях да се зарадвам. За мен беше много по-важно да родя детето си, живо и здраво.

- Значи сега радостта Ви е двойна?

- Да, сега наистина е голяма. И осъзната. Защото изминах дълъг и много труден път в модата - създаването на колекции, реализацията на пазара, работа с клиенти, онлайн магазин. Дамската мода е бързо променяща се. Всяка година има нови тенденции, цветове, силуети, нови материи с нова структура, които трябва да опознаеш, за да създадеш успешна колекция.

- Казвате, че модният бизнес е труден. В същото време у нас има толкова много млади момичета и момчета, които смятат, че модата това е бърза писта към големите пари. Къде е истината?

- Модата е много бляскава отвън. Но зад кадър стоят много усилия. Първо трябва да се изградиш като творец. Трябва да си и добър шивач, добър конструктор-моделиер, технолог, да разбираш от различни материи, да знаеш как да ги съчетаваш по най-добрия начин.

Следя работата на всеки етап. Работя и с конструктор-моделиера, и кроячката, и с шивачката. Това е процес, който може да промени изцяло модела, докато стигнем до крайната му визия. Затова, мога да кажа, че когато една девойка нарисува скица, това не я прави моден дизайнер. Трябва да извърви дълъг и не лек път.

Професията ни изисква и добър маркетинг, познаване на пазара, работа с фейсбук и новите технологии.

- И в същото време индивидуален подход…

- Разбира се. Случвало ми се е да работя с клиенти и в 12 часа през нощта.

- Направихте нова колекция специално за церемонията „Златна игла“. С какво се отличава тя? Какъв е нейният стил?

- Изградена е от естествена коприна. Аз съм един от специалистите, които 38 години се занимават с естествена коприна. Тя е нещо много благородно, но много трудно за работа. Много малко хора в нашия бранш умеят да работят с естествена коприна. Трябва да имаш ръка, да можеш да пипнеш, да знаеш как коприната ще стои на силуета на дрехата.

Тази колекция е ретроспекция на модели, които съм създавала през последните 2 години. Едната от сериите ми бе вдъхновена от посещението ми във Виетнам. Силно се впечатлих от техните национални костюми. Това беше много силна провокация. Гледах прекрасни, красиви момичета, облечени в техните национални костюми, в различни цветове, с прическите, с гримовете… Върнах се в България, но всичко, което видях, остана в главата ми. Връщах се нон-стоп в този дворец, при тези девойки. И постепенно подготвях материите, които смятах, че са подходящи за тази колекция. Те влязоха в колекцията “Магията на Изтока”. Сега виждаме продължението й. Каскада от цветове, златни бродерии, високи яки пресъздават традиционният азиатски костюм.

- За повече от 30 години научихте българката да бъде едновременно и женствена, и елегантна, и делова, и стилна. В същото време дрехите Ви са удобни за носене - жената се чувства в кожата си. Какво отличава бранд Нели Колева?

- Кодираме в нашите дрехи перфектната кройка, перфектната линия. И това, за което се говори в последните месеци – тихият лукс в дрехата.

- Какво означава това?

- Благородни, естествени материи, перфектна кройка, един вечен дизайн. Дреха, която жената носи с наслада, с удовлетворение. Тези дрехи са вечни. Стоят по различен начин. Дрехите от коприна или кашмир стоят много по- елегантно, много по-скъпо, създават усещане за лукс, изтънченост и непреходност.

- Тоест – предпочитате индивидуалния стил на работа, правите мода за конкретния човек?

- Разбира се. Всяка фигура има свое изискване. Трябва да комбинираш цветове, силуети. И ние правим точно това – създаваме дреха за конкретния клиент, която да му е удобна, да седи красиво, да прави впечатление и клиентът да се чувства уникален и различен в нея.

- Много известни и неизвестни жени да са опашка пред ателието Ви. Имало ли е случай да отказвате да работите с някого?

- Отказвала съм. Но през годините на пандемията си дадох обещание никога повече да не го правя. Бяха много трудни години. Нямахме клиенти, никой не се интересуваше от дрехи.

- Как пандемията промени отношението на хората към модата, към дрехите?

- От една страна пандемията бе оздравителна, от друга обаче направи хората по-небрежни към дрехите. Стана причина да предпочитат удобните и практичните дрехи, но те не винаги са най-доброто. Няма лошо да си облечен в анцуг и тениска, но колко по-красиво е да си облечен в хубав панталон с копринена риза. Те стоят по друг начин.

- Как се отрази пандемията на модния бизнес у нас?

- Беше голям удар. Онлайн търговията стана причина за навлизането на много евтини и в същото време некачествени неща от Китай, от Индия, изкуствени материи, които замърсяват околната среда. Пандемията отне много от женствеността на жените, промени стила и начина им на обличане.

- Освен коприна и кашмир, използвате много жакард, шифон, сатен. Има ли материал, с който не работите? Не съм виждала деним в ателието Ви?

- Избягвам да работя с материи които не ме провокират. Материята трябва да ме вдъхновява. Коприната ми доставя удоволствие. Тя носи много въздушност, красота, лекота. Красива е. Приятна е на допир. Несравнима е.

- Когато гледате новините, окото Ви на професионалист не може да не вижда дрехите на хората в парламента. Как ги оценявате – как се обличат депутатите?

- Много лошо се обличат, за което съжалявам, защото имаме наистина добри дизайнери, добри български модни къщи.

Истинската елегантност не се купува. Тя се изгражда с вкус, време и съзнателност. Когато дрехата е съобразена с фигурата на човека, с косата, с очите, изглежда по друг начин.

- Хората очакват от Вас модни съвети за 2026-а година. Да започнем с цвета. Кой е цветът на 2026?

- Новият цвят за пролет лято 2026 е облачно белият. Той носи спокойствие и хармония, простота и обновление. Край на пастелните тонове, истинска дъга от ярки цветове-огнено червено, оранжево, синьо.

- А материята коя е? И формата – панталон или пола?

- На мода са обемните дрехи -стил 80-те, широки панталони, обемни рамене, свободните къси рокли обемни блузи - една бохемска елегантност. Много точки, огледални и блестящи материи.

Но за мен най-важното е дрехата да ви отива. Защото има фигури, на които не всички нови тенденции стоят добре, трябва да са съобразени с тяхната визия.

- Какви нови тенденции се забелязват в модния бизнес?

Италия всеки път ме изненадва с нови материи, нов тип технологии, нови нюанси. В последната ни колекция са използвани коприни с вграден златен лурекс, които бяха представени през есента в Париж на Premiere Vision. Тези дрехи могат да се използват и за вечерен случай, и за градинско парти, също така - и за всекидневно облекло.

- Навлиза ли изкуственият интелект в модата?

- Навлиза.

- В креативността или в изработката?

- Четох за фабрика в Китай, която е имала две хиляди души работници, но производството на дрехи е роботизирано и сега в нея работи само един човек, който е свързан по-скоро с поддръжката. Така 2000 души ги няма, нямат работа. Доколкото виждам вече се правят много удачни скици на силуети от изкуствения интелект, използват се и за онлайн магазини, спестяват се манекени и фотосесии.

- Но индивидуален подход няма как да бъде заменен?

- Да, така е. Но той ще бъде все по-скъпа опция за хората. В момента у нас това се приема за даденост. Но в една Италия, Франция, да си ушиеш дреха при дизайнер е невероятно скъпо удоволствие. Не можеш да си го позволиш. Хората имат тази опция в България. Нека да я използват. И най-вече апелът ми е да се купуват български дрехи. Да се подкрепя българското производство, за да се създават работни места. Това е много важно за България.

- Модният свят търпи трансформации. Една историческа сделка се случи наскоро - Prada купи Versace…

- О, да.

- Как това ще промени света на модата?

- Не знам дали ще промени света на модата. Това окрупняване е тенденция. Дрехи все по-трудно се купуват. Затова тези марки се обединяват - печелят много от парфюми, обувки, чанти. Прави ми впечатление една тенденция при по-младите хора с възможности. Те носят много скъпи очила, скъпи чанти и обувки. А дрехите им са от H&M.

Подценяват ролята на дрехата. А това не би трябвало да е така. Не можеш да дадеш 2000 евро за чанта, 1000 евро за обувки, а дрехата да ти е за 50 евро от изкуствена материя.

- Какво носи Дяволът – Prada, Versace или Нели Колева?

- Ще се радвам, ако носи Нели Колева, но все още носи Prada.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com