Площадът, който се превърна работилница на Дядо Коледа

На централния площад „Кракра Пернишки“ в Перник е създадено специално арт пространство, където в периода от 14 до 27 декември ще се проведе серия от коледни занимания, съобщиха от пресцентъра на Общината. Инициативите ще се организират както в шатрата на площада, така и в Регионалния исторически музей (РИМ) и Международния младежки център (ММЦ).

Програмата включва разнообразни работилници за деца и семейства – четене на детски книги, кулинарни ателиета, коледни и художествени работилници, както и запознаване с различни техники за рисуване.

Събитията започват на 14 декември с грънчарска работилница и игри в РИМ, последвани от „Коледен дизайнер“ в ММЦ. На 16 декември ще има „Четене на приказки“, „Коледен семеен маратон“ и „Ателие за изработване на играчки за елхата“. Следващите дни програмата включва изработване на коледни писма, картички и оригами фигури, коледно декориране на бисквити и джинджифилови къщички, „Коледно рисуване с греяно вино“, както и бебешко рисуване и декориране на бенто торти.

На 21 декември участниците ще могат да се включат в ателиета за рисуване на коледни играчки, декупаж на стъкло и изработване на шоколадови близалки. В последните два дни програмата предвижда рисуване на коледни тениски и изработване на традиционни сурвачки, съобщи БТА

