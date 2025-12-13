Изненадващ обрат! Древно езеро възкръсна  

След рекордни дъждове, древно езеро в Долината на смъртта, което беше изчезнало, отново се появи. Временното езеро, неофициално известно като езерото Манли, се появи отново на дъното на басейна Бадуотър, който се намира на 86 метра под морското равнище в Калифорния.

То е било древно езеро, съществувало през плейстоцена, което днес е пресъхнало и на негово място се намира соленото блато, известно като "Дяволското голф игрище" (Devil's Golf Course). Езерото е достигало максимална дълбочина от около 600 метра.

Басейнът е най-ниската точка в Северна Америка, според Националната служба за паркове, цитирана от Сега.

Само за два месеца в парка се изваляха повече дъждове, отколкото обикновено падат за цяла година.

Преди 128 000 до 186 000 години тук е имало ледници, които са захранвали огромното езеро Манли в долината.

В днешно време езерото бе напълно пресъхнало, а повърхността му е напукана от слънцето и вятъра. Сега обаче дъждовете разкриха как е изглеждала пустинята преди хилядолетия.

През август 2023 г. в Долината на смъртта паднаха над 5 см дъжд за един ден, с което бяха подобрени предишните рекорди за валежи. Наводненията отнесоха пътеките, което доведе до затваряне на парка до средата на октомври.

През юли същата година долината подобри рекордите за високи температури, като достигна 53,3 °C. Най-високата температура, регистрирана някога на Земята, е 56,7 °C през юли 1913 г. в същата част на парка.

През 2016 г. серия от бури с обилни валежи доведе до рядко срещано цъфтеж на милиони диви цветя в Долината на смъртта.

