AI вече ще знае дали си пълнолетен

OpenAI планира да въведе нов „режим за възрастни“ в ChatGPT през първото тримесечие на 2026 г. Идеята за подобна опция отдавна беше загатвана от главния изпълнителен директор Сам Алтман, а сега вече има и конкретен срок. Това съобщи Фиджи Симо, ръководител на отдела „Приложения“ в OpenAI, по време на брифинг, посветен на GPT-5.2.

Преди официалното пускане на функцията компанията иска да усъвършенства системите си за определяне на възрастта на потребителите. В момента OpenAI тества модел, който автоматично трябва да разпознава кога да се прилагат по-строги ограничения за лица под 18 години. Тестовете се провеждат в няколко държави и целта е моделът да идентифицира точно тийнейджърите, без да допуска грешки при пълнолетните.

Новината предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи. Част от потребителите критикуват ограниченията около теми, свързани със сексуалността, които според тях са прекомерни. По-широко разпространено обаче е мнението, че пазарът на чатботове е навлязъл в застой и че компаниите търсят по-нетрадиционни идеи, за да задържат интереса на аудиторията си, съобщи technews.bg

