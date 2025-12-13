Стана ясно състоянието на Чарлз

Състоянието на Крал Чарлз става все по-добро.
Той обяви, че лечението на раковото му заболяване може да бъде намалено през следващата година, съобщава "Ройтерс".
Той говори за опита си от живота с болестта в телевизионно обръщение.
77-годишният британски крал беше диагностициран с неуточнена форма на рак през февруари миналата година и обяви последната новина в телевизионно предаване като част от национална кампания за осведоменост за рака във Великобритания.
"Мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагностика, ефективната интервенция и спазването на лекарските предписания, моят собствен график за лечение на рак може да бъде намален през новата година", изтъкна той.
