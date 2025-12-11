Шакира с изненадваща поява на сцената

Шакира направи уникално и емоционално изпълнение в Буенос Айрес. На сцената се присъединиха и двете ѝ деца. Световната звезда сподели в Instagram кадър от концерта и написа:

Буенос Айрес, благодаря ви за този момент, който ще остане с нас завинаги. Беше вълшебно да пея с децата си и да ги гледам как изваждат наяве музиката, която носят в себе си, докато наблюдавах как цели семейства пеят и се прегръщат.“

Сцената предизвика лавина от реакции — сред първите коментиращи беше Антонела Рокуцо, която написа „que hermosooos!“ („колко са красиви!“), а София Вергара добави серия от сърца и емоции.

Моментът бързо се превърна в хитов, а милионите фенове на певицата определиха изпълнението като едно от най-специалните в турнето ѝ.

