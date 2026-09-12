Гергана Топалова стартира с драматична победа в Буенос Айрес
Успех и за Лиа Каратанчева в САЩ на клей турнир
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Успех и за Лиа Каратанчева в САЩ на клей турнир
Моментът бързо се превърна в хитов, а милионите фенове на певицата определиха изпълнението като едно от най-специалните
Бившият аржентински футболист почина на 60-годишна възраст след претърпяна мозъчна операция
Президентската резиденция в Буенос Айрес е обградена от фенове на Диего
Прощаването с легендата може да продължи няколко дни
Хоспитализацията няма връзка с коронавируса
70 000 зрители на "Монументал" видяха дербито
Договорът на легендата на Рома е краткосрочен
В специална мрежа ще се докладва за извършени в момента престъпления
Руският държавен глава с новата си лимузина "Аурус" в Буенос Айрес
Големите танци са на 10 и 11 декември във Френския институт
Президентът на Аржентина Маурисио Макри ще посети страната ни догодина, съобщи българският му колега Росен Плевнелиев след срещата на двамата държавни...
Рафаел Надал спечели турнира в Буенос Айрес след победа на финала над представителя на домакините Хуан Монако с 6:4, 6:1. Испанецът вдигна 46-и трофей...
Рафаел Надал се класира за финала на тенис-турнира в Буенос Айрес. Това му постижение се случва за първи път от девет месеца. Испанецът победи Карлос...
Буенос Айрес. Българите на рали "Дакар" посрещнаха Нова година с уникално представление в Аржентина. 45 танцьори изнесоха пред нашите истински спектак...
Буенос Айрес. Няколко метростанции в Буенос Айрес, измежду които и най-голямата в града - Конститусион, бяха опустошени след стачка на недоволни служи...
Bucci Special, задвижван от AMG, дебютира утре в Буенос Айрес
Буенос Айрес. Намесата на 300 полицаи, с цел да освободят със сила сградата на психиатрия в Буенос Айрес от работещия в нея персонал, прерасна в сблъс...