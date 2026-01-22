Гергана Топалова стартира с драматична победа в Буенос Айрес

Българката Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Буенос Айрес с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 9 в схемата Топалова надигра представителката на домакините Хустина Гонсалес Даниеле с 6:1, 3:6, 6:4 след оспорван двубой, продължил два часа и 32 минути.

Българката доминира в първия сет и го спечели убедително, но във втория допусна спад и позволи на аржентинката да направи серия от геймове и да изравни резултата. В решаващата трета част Топалова изостана с пробив за 1:2, но реагира мигновено с рибрейк. Ключовият момент дойде в десетия гейм, когато българката проби подаването на съперничката си и затвори мача в своя полза. Във втория кръг Топалова ще се изправи срещу Мария Фернанда Наваро от Мексико.

Успешен старт записа и националката на България за турнира „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева, която се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Уестън, САЩ, също с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 7 Каратанчева победи квалификантката Кристина Возняк от Украйна с 6:3, 7:6(3) за близо два часа игра.

В първия сет българката направи впечатляващ обрат от 1:3 до 6:3, а във втората част двубоят бе изключително равностоен, с по три пробива за всяка от тенисистките. В тайбрека Каратанчева наложи контрол, поведе с 5:2 и без колебание затвори мача. В следващия кръг тя ще се изправи срещу представителката на домакините Ава Родригес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com