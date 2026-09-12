Министър разкри истината за автобусите Плевен – Севлиево – Бургас
Транспортното обслужване по линията продължава и се осъществява съгласно действащите нормативни изисквания
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Транспортното обслужване по линията продължава и се осъществява съгласно действащите нормативни изисквания
НСОРБ обяви, че най-голямото притеснение на кметовете е изчистено и обектите ще могат да бъдат довършени
Моментът бързо се превърна в хитов, а милионите фенове на певицата определиха изпълнението като едно от най-специалните
Срокът на изпълнение на програмите е 2030 година
Предстои служителите на отдел "Пътна полиция" на СДВР да предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите
Изпълнение на Михаела Филева и Славин Славчев го изправи на крака
До някаква степен го подкрепи и Хилда Казасян
Резултатът е по-висок с над 14 на сто повече от предходната
По случай Деня на Освобождението на България вторият лайв бе посветен на едни от най-любимите български изпълнители
Последният и най-важен критерий за приемането на европейската валута е изпълнен
Основен акцент в стремежа на United Group за устойчивост са амбициозните цели за намаляване на емисиите
България многократно и ясно е заявявала своята позиция, че договорите трябва да се изпълняват
Водещият на bTV Новините разкри пореден скрит талант
По случай Деня на Земята певецът за първи път изпълни „Canta la Vita“
Звездата влезе в студиото на Джон Ленън и Джони Мичъл
Пиърс Морган поведе „хорото на недоволството“ като пусна в Туитър съобщение: „Почивай в мир, кариера на Мадона.“ ('RIP Madonna’s career.')
Тя ще изпълни номинираната си за статуетка песен от документалния „RBG“
На 01.08.2016 г. стартира изпълнението на проект „Нови работни места за устойчив бизнес", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките рес...
Майсторски театрални изпълнения видяха стотици жители и гости на Благоевград в третата вечер от Театралния фестивал „Тара-ра-бумбия". Любимите актьори...
Величeствената тетралогия на Вагнер "Пръстенът на нибелунга" отново се качва на софийска сцена. Постижението на националната ни опера, което вече три...