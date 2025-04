Фънки шокира. Какво каза след едно изпълнение

След изпълнението на Михаела Филева и Славин Славчев като Lady Gaga, Bruno Mars в парчето Die With A Smile, Димитър Ковачев – Фънки заяви, че са го "погребали".

Ставам на крака, каза той и стана от слола си, за да ръкопляска на изпълнението на двамата в „Като две капки вода“ по Нова телевизия.

Тази вечер първи на сцената излязоха Николаос Цитиридис и Александър Сано. Те се превъплътиха в легендарния дует от диско времената Olivia Newton John и John Travolta. Двамата изпълниха песента „You’re the one that I want“, като Цитиридис влезе в кожата на красивата, фина и очарователна Оливия Нютън Джон, докато актьорът и музикант Сано, участник в десетия юбилеен сезон на хитовото шоу за имитации, имитира холивудския актьор Джон Траволта.

Песента е от любимия музикална комедия от 1978 г. „Брилянтин“, който превърна Траволта в истинска звезда, е най-продавания дует на всички времена според Daily Telegraph. Сладката Санди и лошото момче Дани се събират и разделят във вихрушка от шеметни танци, божествена музика и всякакви приключения, преди да признаят "Ти си този, когото желая" в кулминацията на филма.

Това, което ми харесва от женския образ е, че във видеото Оливия Нютън Джон е с клин до глезените и няма да си махам космите. Но вокално е много трудно за изпяване. Ще видим дали Сано ще успее да ме понесе с поддръжката, сподели Цитиридис.

Много ти отиват женските образи и ги правиш с лекота, кокетност и съблазън. Много беше фалшиво, но спектакъла беше безспорен, коментира Хилда Казасян.

Само ми вижте талията след козунаците по Великден, похвали се още Цитиридис.

