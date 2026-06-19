Общините получават още време за проектите по ПВУ

Най-важната задача в момента е общините да приключат проектите по Плана за възстановяване и устойчивост и да успеят да ги отчетат навреме. Това заяви в интервю за БНТ Силвия Георгиева, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

По думите й кметовете са получили разбиране от министрите и техните екипи, а най-голямото им притеснение е било изчистено - ще има реална възможност обектите да бъдат завършени. Сроковете за общините ще бъдат удължени поне до 31 юли, което дава допълнително време за строителство, разплащане и отчетност.

Всеки календарен ден вече е важен

„Най-важната задача в момента е да приключим проектите по ПВУ и да успеем да ги отчетем, така че България да се възползва максимално от този огромен ресурс“, заяви Георгиева.

Тя подчерта, че общините имат нужда от всеки календарен ден, за да завършат строителните дейности. По думите й именно възможността за удължаване на сроковете е била най-съществената тема за кметовете.

Георгиева уточни, че местната власт е получила разбиране от министрите и централните администрации. Това според нея създава шанс обектите да бъдат довършени, вместо страната да рискува загуба на средства заради недостиг на време.

Саниране, общежития и социални услуги

Към момента се строят над 735 многофамилни жилищни сгради по проекти, свързани с ПВУ. Около 500 от тях вече са завършени, но остава работа по значителен брой обекти.

Предстои да бъдат довършени и около 20 училищни общежития, както и проекти, свързани със социални услуги. Именно тези дейности изискват допълнително време, защото не става дума само за формално приключване, а за реално завършване на строителство, въвеждане в експлоатация и отчетност.

ПВУ е във финалната си фаза на изпълнение, като по правилата на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост всички етапи и цели трябва да бъдат постигнати до 31 август 2026 г., а окончателните плащания от Европейската комисия трябва да приключат до края на годината.

Разплащанията вече вървят по-бързо

Георгиева отчете, че в последните месеци централните администрации също работят изключително интензивно. Според нея разплащанията по проектите по ПВУ вече се случват в рамките на 3 до 7 работни дни. „Това е голяма бързина и ние оценяваме това“, каза председателят на УС на НСОРБ.

Бързото разплащане е ключово за общините, защото забавянето на средства пряко се отразява върху строителите, графиците и възможността проектите да бъдат отчетени навреме. В последните месеци именно сроковете, междинните плащания и административните процедури се превърнаха в основен риск за местната власт.

Няма откъде да се реже

По темата за евентуални съкращения в държавната администрация Георгиева заяви, че общинската администрация вече е оптимизирана. Според нея в общините има около 6000 незаети места не защото няма нужда от служители, а защото хора трудно се намират.

Причините са ниските възнаграждения и огромният обем от разнообразна работа. В общините се събират почти всички публични политики, но местната администрация не може да си позволи отделни дирекции за всяка сфера, както е на централно ниво.

„В общините се събират всички политики и ние не можем да си позволим лукса да имаме дирекция по здравеопазване, по образование или по социални услуги. Имаме един експерт, който отговаря и за трите политики, а на централно ниво имаме три различни министерства“, посочи Георгиева.

Финалният натиск ще расте

С наближаването на европейските срокове натискът върху общините ще се увеличава. Европейската комисия вече призова държавите членки да ускорят изпълнението на реформите и инвестициите по Механизма за възстановяване и устойчивост, тъй като крайният срок за изпълнение на целите е 31 август 2026 г.

За България това означава, че всяко забавяне при строителството, обществените поръчки, отчетността или разплащанията може да се превърне във финансов риск. Затова удължаването на сроковете поне до 31 юли е важно не само за кметовете, а и за общия шанс страната да усвои максимално средствата.

Случаят показва и по-дълбок проблем - общините са на първа линия при изпълнението на европейски проекти, но често работят със силно ограничен човешки ресурс. Ако държавата иска по-бързо усвояване на средства, ще трябва да мисли не само за срокове и указания, а и за капацитета на местните администрации. Иначе рискът е един и същ експерт да носи на гърба си строителство, социални услуги, образование и отчетност по европейски правила.

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