Държавата сменя подхода към инвеститорите и вкарва общините в процеса

Инвестициите вече няма да бъдат тема само на едно министерство, а ще бъдат изведени на ниво държава и Министерски съвет. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с кмета на София Васил Терзиев.

Двамата обсъдиха развитието на индустриалните зони, привличането на стратегически инвеститори и по-тясната координация между държавата и местната власт. Основното послание на срещата беше, че инвестициите трябва да създават висококачествени работни места и да носят ползи не само за София, а за всички региони на страната.

Инвестициите излизат извън рамките на едно министерство

„Инвестициите вече няма да бъдат тема само на едно министерство. Извеждаме ги на ниво държава и Министерски съвет, за да покажем ясно на инвеститорите и местните общности, че инвестициите са национален приоритет“, заяви Александър Пулев.

По думите му новият подход трябва да даде по-ясен сигнал към големите компании, че България може да работи координирано, предвидимо и с по-малко административни препятствия. Вицепремиерът постави акцент върху необходимостта държавата, общините и бизнесът да действат в синхрон, защото именно това е едно от най-важните условия при привличането на дългосрочни инвестиции.

Пулев подчерта, че София има силни конкурентни предимства в определени индустрии, но държавата ще настоява ефектът от големите проекти да не остава само в столицата. Според него инвестициите трябва да изграждат вериги на стойността, в които да участват и български компании от различни региони.

„В определени индустрии София има конкурентни предимства пред стратегическите инвеститори. В тези процеси, като условие за облекчен режим на одобрение и намалена административна тежест, държавата ще изисква внедряването на български доставчици и подизпълнители във веригата на стойността. Така ползите ще достигат до регионите в цялата страна“, изтъкна той.

„Доброславци“ и „Божурище“ влизат във фокуса

Сред основните теми на разговора бяха възможностите за развитие на икономическите зони в „Доброславци“ и „Божурище“. Те се разглеждат като част от усилията за привличане на стратегически инвеститори и за изграждане на по-силна индустриална основа около столицата.

Разговорът за тези зони е важен, защото София вече е най-силният икономически център в страната, но около нея има потенциал за нов тип индустриално развитие - с високотехнологично производство, логистика, иновации и връзка с български доставчици. Именно така инвестициите могат да се превърнат не само в отделни проекти, а в по-широка мрежа от работни места, услуги и подизпълнители.

На срещата бяха обсъдени и приоритетни сектори като биотехнологии, космически технологии, отбранителна индустрия, високотехнологично производство и решения, свързани с изкуствения интелект. Това показва, че кабинетът търси инвестиции с по-висока добавена стойност, а не просто проекти, които запълват терени без дългосрочен ефект върху икономиката.

Ново звено ще координира проектите от национално значение

Пулев отдели специално внимание на новата институционална рамка за управление на инвестиционната политика. Тя предвижда създаването на координационно инвестиционно звено към Министерския съвет, което ще синхронизира работата между всички отговорни институции при реализацията на проекти от национално значение.

„В координационното звено ще има място и за представителите на местната власт. Ще получите официална покана за участие, за да можем още от самото начало да структурираме процесите по правилен начин“, заяви Пулев пред кмета на София.

Тази промяна цели да намали разпокъсаността между отделните институции, която често забавя инвестиционните намерения. Включването на общините още в началото трябва да помогне при планирането на инфраструктура, терени, разрешителни режими и местни услуги, които са решаващи за всеки голям инвеститор.

Законодателни промени и публично-частно партньорство

Министърът представи и подготвяните законодателни инициативи в подкрепа на инвестиционния процес, включително текстове, свързани с публично-частното партньорство. По думите му предстои обществено обсъждане, а целта е бъдещите правила да отговарят едновременно на нуждите на общините и на очакванията на инвеститорите.

„Предстои обществено обсъждане на проектите. Целта ни е да отговарят на нуждите на общините и на очакванията на инвеститорите. Ще бъдем благодарни за вашите предложения и експертни препоръки“, заяви Александър Пулев.

Той посочи, че проактивните инвестиционни политики ще намерят основно място в Управленската програма на правителството. Така кабинетът дава заявка, че привличането на капитал, развитието на индустриалните зони и ускоряването на проектите няма да бъдат епизодични действия, а част от по-широка икономическа стратегия.

София като двигател, но не сама за себе си

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че държавата може да разчита на неговото сътрудничество при привличането на инвеститори и че трябва да се работи в обща посока. Той подчерта, че подкрепата за столицата не е лична или партийна тема, а въпрос с национално икономическо значение.

„Правилната подкрепа за София не е подкрепа за кмета, а за града, който създава близо 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Всяка инвестиция в София носи повече средства в хазната на държавата и повече ресурси за останалите общини“, подчерта Терзиев.

Двамата се обединиха около нуждата от силно партньорство между държавата и общините, със специален фокус върху София като най-големия икономически център. Пулев покани кмета да участва лично или чрез представители в инвестиционни форуми и бизнес делегации от взаимен интерес.

Най-силното послание от срещата е, че инвестициите вече се поставят като държавна политика, а не като ведомствена задача. Ако новият модел заработи, стратегическите проекти ще трябва да носят не само капитал и работни места, но и по-широк ефект - български доставчици, регионални ползи, по-силни индустриални зони и по-ясен сигнал към инвеститорите, че държавата и местната власт могат да действат заедно.

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