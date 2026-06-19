Пеканов обявява подробности за 900 млн. евро от Брюксел

Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за новините около четвъртото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. България подаде искането си към Европейската комисия на 3 април, а сумата е 900 млн. евро.

Оценката на Брюксел обичайно отнема около два месеца, като очакванията са средствата да бъдат получени до края на юни. Пълният размер на плащането обаче ще зависи от това дали страната е изпълнила необходимите реформи и етапи по плана.

Плащането зависи от реформите

Четвъртото плащане е едно от ключовите по ПВУ, защото е свързано както с инвестиции, така и с чувствителни законодателни промени. Сред условията са мерки в антикорупционното законодателство, промените за контрола над главния прокурор, реформата във ВиК сектора и преструктурирането на държавните предприятия в енергетиката.

В преговорите с Европейската комисия служебното правителство успя да измести първоначалните срокове за част от най-трудните ангажименти. Сред тях са законодателството за антикорупционната комисия и текстовете, свързани с отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.

По данни, цитирани от БНТ, максимумът на четвъртото плащане може да достигне 1,1 млрд. евро, но само при изпълнение на всички 25 мерки и реформи. Пеканов е посочил, че към момента са изпълнени 19 от тях, а общо по четвъртия и петия транш България очаква 2,8 млрд. евро.

ВиК секторът и БЕХ остават сред рисковите теми

Сред най-рисковите реформи остава тази във ВиК сектора. Пеканов вече предупреди, че ако тя не бъде изпълнена, рискът за страната може да бъде сериозен, включително с възможна финансова корекция от 437 млн. евро.

Другата ключова тема е преструктурирането на Българския енергиен холдинг. Правителството възложи на министъра на енергетиката да подготви необходимите актове във връзка с корпоративното преструктуриране на БЕХ, което е част от реформата за подобряване на управлението на държавните предприятия в енергийния сектор.

В този пакет влиза и преструктурирането, свързано с „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“. Целта е България да изпълни ангажиментите по Плана за възстановяване и да запази достъпа си до европейското финансиране.

Правителството пренарежда част от плана

Преди седмица кабинетът прие промени в ПВУ, за да намали риска от загуба на средства. Мотивът е наближаващият краен срок за изпълнение на плана - 31 август 2026 г., както и фактът, че част от инвестициите не могат да бъдат завършени в пълния си обхват заради обективни забавяния.

Променят се стойности, етапи и цели по проекти, които не могат да бъдат изпълнени докрай в оставащия срок. Освободеният ресурс се предлага да бъде пренасочен към две нови инвестиции - за Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, както и към схемата за субсидиране на санирането на жилищни сгради чрез Българската банка за развитие.

Тези промени трябва да позволят по-пълно усвояване на средствата по механизма и да улеснят оценката на следващото плащане. В петото искане за плащане също се предвиждат уточнения, за да се увеличи шансът за положителна оценка от Европейската комисия.

Времето за останалите средства е ограничено

ПВУ навлиза във финалния си етап, а сроковете вече са основният риск пред България. По думите на Пеканов страната е получила 53% от средствата по плана за пет години, а в следващите месеци трябва да положи усилия, за да получи оставащата част.

Четвъртото плащане е важно не само заради размера си, а и защото ще покаже дали държавата може да навакса забавените реформи. Ако законите и административните промени бъдат приети навреме, България ще запази достъпа си до значителен ресурс за инвестиции в инфраструктура, енергетика, публични услуги и модернизация на администрацията.

Решаващо вече е не само какви средства са заявени към Брюксел, а колко от тях ще бъдат реално защитени. ПВУ остава възможност за сериозни инвестиции, но също и проверка за способността на институциите да изпълняват поети ангажименти в кратки срокове. Затова брифингът на Пеканов ще бъде следен основно за два въпроса - каква сума очаква България и кои условия все още могат да забавят плащането.

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