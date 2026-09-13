Удар по джоба! Нови напъни за вдигане на данък сгради и такса смет
НСОРБ предлага плавен преход от 2027 г., защото принципът „замърсителят плаща“ изисква техника, съдове и софтуер
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НСОРБ предлага плавен преход от 2027 г., защото принципът „замърсителят плаща“ изисква техника, съдове и софтуер
НСОРБ обяви, че най-голямото притеснение на кметовете е изчистено и обектите ще могат да бъдат довършени
Първа по рода си среща се провежда днес
Плавният преход към еврото, без сътресения, ще бъде една от обсъжданите теми на предстоящо Общо събрание на НСОРБ
Кандидатурата на дружеството бе представена от Община Стара Загора, тя е за новия производствен корпус за автомобилни платки
Ретро фокусът е специално избран, за да провокира участието на най-младите
В централния бюджет е разписан пределен лимит на капиталови разходи за тази година от 10 млрд. лв.
Г-н Пеевски ни заръча да бъдем близо до хората без да ги делим по никакъв признак и да решаваме проблемите им, каза кметът на Белица
Радослав Ревански стана зам.-председател на НСОРБ, Неби Бозов оглави контролния съвет
Кметове отчитат недостиг на компетентни екипи, които да изпълняват строително-ремонтни дейности, казва кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ...
Каза как ще се действа при бедствени ситуации
Ето поздрава на Даниел Панов, кмет на Велико Търново
Продължаващото извънредно положение поставя под сериозен натиск общинските бюджети
Това сподели пред форума на НСОРБ неговият председател и кмет на В.Търново Даниел Панов
Националното сдружение на общините в Република България работи върху създаването на Национален фонд за подкрепа на общинските политики за преодоляване...
От 2017 г. такса смет ще се изчислява по нов начин - според количеството изхвърлени боклуци. Трябва обаче да има механизъм, който да ограничи рязкото...
Въвеждат онлайн система за регистрация на нощувките Кметът на Банско Георги Икономов бе преизбран за председател на комисията по икономическа политик...
Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще заседава на 1 април в Перник, съобщиха от общинския пресцент...
Националното сдружение на общините избира ново ръководство. Общото събрание на кметовете започна вчера в столицата с промяна в устава на сдружението....
Областният координатор на КНСБ в Добрич Гинка Василева представи пред медиите анализ на проектобюджета на община град Добрич, който предстои да бъде г...