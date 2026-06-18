200 кметове казват проблемите си на Радев. Спешни решения

Днес Националното сдружение на общините в Република България ще събере в София кметове на българските общини и представители на изпълнителната власт за Национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Срещата има амбицията да постави началото на нов етап в диалога между централната и местната власт, казват от Сдружението.



"Провеждаме една важна среща, първа по рода си. В нея ще участва премиерът, двама вицепремиери, петима министри и над 200 кметове от цялата страна. Това определя отговорността на диалога, който започваме", заяви пред БНР Донка Михайлова - зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Троян.



По думите ѝ една от важните теми, които ще бъдат поставени, е тази за децентрализацията.



"Поставяме я с надежда, защото като президент Румен Радев беше единственият политик в последно време, който се отнасяше изключително отговорно към тази тема. Искаме да чуем как се отнася към нея в ролята си на премиер".



Децентрализация означава не само повече власт за общините, категорична бе Михайлова и обясни:



"Означава властта да се упражнява максимално близко до гражданите, властта да чува мнението на гражданите и да има потенциала да упражнява тази власт, така че тя да е отговор на намерението".



И сега чуваме хората, но проблемът е, че ние нямаме ресурса, с който да решаваме адекватно тези проблеми, подчерта тя.



"Днес парите, които българските граждани влагат като данъци и осигуровки, отиват изцяло в държавата, след което ние, кметовете, сме принудени да чакаме от централната власт тези пари да се върнат обратно. Това винаги е било удобно на централната власт, защото по този начин ние сме поставени в зависимост. Искаме една неголяма част от данъците да остават директно при нас, при нас да остава част от корпоративния данък на фирмите, част от данъка върху доходите на гражданите също да остава в общините. Така ще можем да реагираме на очакванията на гражданите, които в различните общини са много различни".

Зам.-председателят на Сдружението на общините призна, че през годините е имало опити централната власт пряко да влияе върху работата на местно ниво:



"Кметовете винаги сме били принудени да очакваме от централната власт, да молим централната власт. Насочваха се средства към общини, в които кметовете са свързани със силните на деня политически партии. Ясно е и как пристигаха средствата по инвестиционната програма".



На днешната среща искаме да си говорим за инвестициите в общините, отбеляза Донка Михайлова. По думите ѝ в последните години в общините са влезли много инвестиции:



"Искаме днес да поговорим за това как те ще създават устойчиво развитие, повече работни места и по-конкурентна икономика".



Според нея финансирането следва да бъде дисциплинирано. България се нуждае от административна реформа, категорична бе тя и посочи, че има цели административни звена, които дублират дейности. "В тази връзка очакваме държавата да даде пример", посочи кметът на Троян.



Относно темата с пожарите през лятото, Михайлова подчерта:



"Имаме сериозна отговорност по отношение на пожарите. Българските общини са собственици на значими горски територии - 17% от горите са общински. Вложихме доста средства за превенция и бяха изградени доста противопожарни съоръжения, изградихме и доброволни формирования в 220 български общини. Ще продължим да бъдем постоянни в усилията си, да поддържаме противопожарни съоръжения и да дисциплинираме гражданите за едно отговорно поведение".



Безводието е друга важна тема пред държавата и общините, напомни също тя и разясни:



"Темата ще бъде поставена и в контекста на инвестиционната програма. Темата с изграждането на водопроводи е от водещите в инвестиционните програми на общините. Очакваме да постигнем по-резултатен подход по отношение на управлението на инвестиционната програма".



"Имаме намерение да предложим на трима министри - на образованието, на социалната политика и на здравеопазването, да потърсим интегриран подход, който да позволява обединение на ресурсите. В трите системи влизат не малко ресурси, но във всяка поотделно парите вечно не достигат. Кадрите в здравеопазването очевидно не могат да станат повече с магическа пръчка, но могат да бъдат организирани по начин, така че да са максимално полезни както в училищата, така и в социалните институции, така и в сферата на здравеопазването. Ще предложим конкретни модели", анонсира Донка Михайлова.

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