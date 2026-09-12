Удар по джоба! Нови напъни за вдигане на данък сгради и такса смет
НСОРБ предлага плавен преход от 2027 г., защото принципът „замърсителят плаща“ изисква техника, съдове и софтуер
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НСОРБ предлага плавен преход от 2027 г., защото принципът „замърсителят плаща“ изисква техника, съдове и софтуер
Първа по рода си среща се провежда днес
Необходима е цялостна жилищна политика за младите
Законопроектът е в противоречие с Конституцията и ако предлаганите промени бъдат приети, ще бъдат обжалвани пред Конституционния съд
Единствено за Донка Михайлова чух само положителни отзиви, каза изпълнителката
Време е да работим за по-млада, по-умна, по-зелена община
Пожелавам Ви да поддържате духа на етичната журналистика
Ако се отнеме правото да се кандидатират доказали се кметове, конкуренцията в изборите ще е значителнопо-ниска, казва Донка Михайлова
Местните са известни с предприемчивия си дух Има един град, сгушен в сърцето на Балкана, град, носещ силен дух, предаващ традициите от поколение на п...
Община Троян забрани автомобилните гонки на територията си. Приемането на наредбата от Общинския съвет стана след смъртта на две деца от Троян, предиз...
Донка Михайлова, кандидат на БСП за втори мандат като кмет на Троян - Г-жо Михайлова, малко не ви достигна, за да спечелите изборите още на първи тур...
"НеСтандартен лексикон" попълват кандидат-кметовете на страниците на в. "Стандарт". Така ще ви представим в една по-различна светлина хората, за които...