Конституционният съд се захвана с бюджета. Решението

Конституционният съд допусна до разглеждане по същество двете дела, образувани по жалбите на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу Бюджет 2026, съобщават от КС. Конституционните магистрати смятат, че е налице връзка между двете дела. Това е и причината да ги обединят за общо разглеждане.

Решението е взето единодушно от всички 12 конституционни съдии.

С друго свое решение КС допусна до разглеждане по същество жалбата на ПП срещу Закона за здравето. Докладчик по делото е съдия Борислав Белазелков.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии, като те приеха определението единодушно.



