Участничка от Пловдив изпусна голяма сума в "Сделка или не"

Кристина Кунова от Пловдив си тръгна от "Сделка или не" с малка сума.

Тя се бори днес за 100 бона в „Сделка или не“. Тя излезе с кутия №24.

При първата възможност за смяна на кутията, тя се възползва и я размени за №1.

След това отвори кутията с първоначалния си късмет и видя, че той е бил 20 000 лева. Въпреки това останалите участници се надяваха, тя да е привлякла по-голяма сума.

Отхвърли няколко оферти от банкера, на стойност 2900 лв., 3500 лв., 1200 лева.

В трите последни неотворени кутии се криеха 100 лв., 1000 лв. и 5000 лева. В този момент банкера ѝ предложи 1000 лева.

„Благодаря! Много хубава сума е, не очаквах такава оферта“, каза Криси, но я отхвърли.

След това обаче тя премахна най-голямата останала сума, а именно 5000 лева.

Така накрая Криси си тръгна от „Сделка или не“ с 1000 лева.

