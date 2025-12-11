Туски певец счупи рекордите. Ето колко ще прибере за Нова година

С наближаването на Нова година започват да се разкриват хонорарите на известни изпълнители. Рекордът, както винаги, отива при турската мегазвезда Таркан.

Той ще се изяви в град Бафра тази Нова година. Известният изпълнител, който трябва да се качи на сцената малко преди полунощ, ще получи 14 милиона турски лири за изпълнение с продължителност само два часа.

През последните седмици бяха обявени местата и таксите за новогодишните представления на артисти като Хадисе, Ебру Гюндеш, Сибел Джан, Йълдъз Тилбе, Ажда Пеккан и Кенан Доглу. Таркан обаче отново счупи рекорда за най-висок хонорар за годината.

