Хороскоп: Девата е в капан на спомените, щастие за Стрелеца

Овен

Това е ден за практични дела. Ще сбъркате, ако вложите емоция в действията си. Не драматизирайте! Само ще създадете напрежение с партньора. Вземете мерки, ако не се чувствате добре, защото болестите, започнали на този ден, могат да бъдат продължителни!

Телец

Възможни са пречки от социален характер, които обаче да използвате умело за свой интерес. Нужна ви е спокойна преценка преди да предприемете действия. В следобедните часове намалете оборотите и не се захващайте с важни неща! Почивайте или се забавлявайте, но у дома!

Близнаци

Можете да реализирате конкретна цел, стига да бъдете достатъчно наблюдателни. Обърнете внимание на взаимоотношенията си! Заради капризи и от нерви може да предизвикате конфликти, а после да съжалявате, но да е трудно да се помирите. Не натоварвайте стомаха си!

Рак

Това е денят на обещанията. Доста сте словоохотливи и сега сте готови да направите всичко, за да се харесате на околните, но внимавайте, защото може да се изложите! Обещанията, дадени от вас в този ден, ще трябва да се изпълнят, за не загубите доверието и уважението на околните.

Лъв

Не вземайте заеми! Не е желателно и да давате пари, защото е малко вероятно да ви ги върнат. Времето е благоприятно за нови запознанства, но не и за изясняване на отношения. Може да започнете ремонт. Поискайте помощ от приятели, ако ви е трудно да се справите сами!

Дева

Пак сте в капана на спомените. Възможно е да се появят неканени гости от миналото и да ви поднесат приятни новини, свързани с дивиденти от минал проект. Това е хубав ден за пазаруване. С малко пари, вложени разумно, може да постигнете много.

Везни

Емоцията може да вземе връх над разума и интуицията. Добре е да се наложи самоконтрол и да овладявате прибързаните реакции. Това е един от най-добрите дни за сключване на брак. Такъв съюз се сключва на небесата. Клетвите за вярност, дадени сега, трудно ще бъдат нарушени.

Скорпион

Ако сте самотни, не умувайте дали да се обадите на приятел! В този ден е противопоказно да търсите смисъла. Разчитайте на интуицията! Тя няма да ви подведе. Повече ще спечелите, ако действате без да мислите за печалбата. Бъдете щедри! Това ще укрепи любовта ви!

Стрелец

Щастието се усмихва на смелите дами. Може да опитате да познаете печелившата комбинация от тотото или докато се забавлявате с приятели, да ви осени идея как да изкарате добри пари от бизнес. Върви ви днес и в любовта.

Козирог

Бъдете щедри към хората, изпаднали в нужда! Ако ви помолят, не отказвайте помощ! В този ден не жалете време и средства, за да очаровате човека, който заслужава любовта ви! Зарадвайте го (я) с подарък! Може да започнете процедури за прочистване на стомаха и червата!

Водолей

Можете да имате късмет, но за да е успешен денят, ще трябва доста да се постараете да убедите околните и да получите подкрепата им. Денят е добър за ремонт у дома, за раздяла с вредни навици и за помиряване с роднини. Не се страхувайте от срещи със свекърви и тъщи!

Риби

Денят е добър за работите върху собствените ви усещания и страхове. Можете да се заемете с медитация, рейки или с автогенен тренинг. Затворете очи, насочете вътрешния си поглед към основата на носа и докато мускулите се отпускат, повтаряйте, че може да се справите с всичко!

