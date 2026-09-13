Малена Замфирова разтърси с признание: Помислих, че съм умряла
16-годишната звезда на сноуборда разказа за кошмарните мигове след тежкия инцидент и за семейството, което не пусна ръката й
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16-годишната звезда на сноуборда разказа за кошмарните мигове след тежкия инцидент и за семейството, което не пусна ръката й
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