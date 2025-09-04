България излиза с кошмарни спомени срещу испанците!

Тази вечер от 21,45 часа на стадион "Васил Левски" България излиза за първа световна квалификация срещу най-добрия отбор в Европа - Испания.

Сърцето и без това ни е свито от предстоящата среща. А ако хвърлим поглед на историята на съперничеството ни, направо няма да искаме да пускаме телевизора...

България излиза срещу статистиката и историята в предстоящия мач с Испания, който е първи и за двата отбора от този квалификационен цикъл.

"Лъвовете" нямат много мачове срещу иберийците, но определено не искаме да си спомняме за тях.

Първият ни мач срещу Испания е през далечната 1933-та и остава в историята като най-голямата загуба на България - 13:0 в Мадрид.

Едуардо Гонзалес Чако нанизва цели 6 гола в нашата врата, което не е правено от никой друг след това. Три гола вкарва легендата на "Атлетико" Хулио Антонио Елисеги.

През 1985 се играе още един приятелски мач между двете страни - загуба с 0:2 за нашите момчета.

Головете са на Мичел, от пряк свободен удар, и Калдере след почивката.

На Евро 96 записваме и единственото ни равенство срещу този противник, когато срещата завършва 1:1.

В Англия, Стоичков открива от дузпа в 65-та минута, а Алфонсо Перес изравнява резултата в 74-та.

Другият официален мач между двата отбора е две години по-късно във Франция, когато "Ла Фурия" ни отнася с 6:1 и това на практика слага край на голямото поколение от САЩ 94.

Попаденията за Испания са дело на Фернандо Йеро от дузпа, Луис Енрике, Фернандо Мориентес и Кико. Георги Бачев си отбелязва автогол, а Емил Костадинов вкарва почетното попадение за "лъвовете".

Последната ни среща с Испания е през 2002-ра година в контролна среща и завършва само 1:0 в полза на домакините. Голът бе дело на Хосе Мари.

