И Роналдо излиза на 6-то световно първенство!
Португалия среща ДР Конго в първи мач на Мондиала
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Португалия среща ДР Конго в първи мач на Мондиала
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