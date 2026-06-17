И Роналдо излиза на 6-то световно първенство!

Португалия и ДР Конго излизат един срещу друг в мач от Мондиал 2026.

Съперничеството между Португалия и Демократична Република Конго може да се върне назад чак до ...1482 г.! Тогава португалецът Диого Као става първият европеец, „открил“ река Конго и обявил суверенитета на Португалия. Проблемът е, че Кралство Конго вече е съществувало: 3 милиона жители, организирана държава, свещена монархия. Кралят му изпратил посланик в Лисабон и се обърнал към католицизма. В началото те били съюзници… докато кралството не се превърнало в основен „източник“ на роби за Португалия и не се сриналo именно поради това.

След като вчера Лео Меси стана първият футболист в историята играл на 6 световни първенства, сега е ред на големия му съперник - Кристиано Роналдо. Капитанът на Португалия се готви също да играе на 6-о световно и в социалните мрежи остави послание. „Всеки път, когато облечем тази фланелка, изпитваме същата гордост, същата страст и същото чувство за отговорност, както и в първия ден. Утре [днес] започва нова глава. Работихме упорито, за да стигнем до този момент, и сега е време да дадем всичко от себе си за нашата страна и за всички португалски общности, които ни подкрепят тук и по целия свят. Вярвайте, както вярваме и ние!“, написа той в Instagram.

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