Ламин Ямал : Вече не съм нормален!

Суперзвездата на Барселона - Ламин Ямал говори за тежестта на славата. Макар и на крехките 18 години, футболистът се превърна във водеща фигура в състава на каталунците.

Това очевидно рикошира в личния му живот, след като за около една година, Ямал се забърка в няколко скандала.

"Трудно е да се държа като нормален 18-годишен. Дори и да исках, не бих могъл. Децата се прибират пеша от училище. Ако аз правя това, Ще ходя с с фотографи около мен, а децата на улицата ще носят тениски за подпис.

Бих искал да отида на ресторант като нормален човек, но не мога, защото постоянно ме спират за нещо. Няма проблем, тъй като съм известен. Ето защо се опитвам да правя прости неща - да посещавам майка си, брат си или да играя видеоигри", каза Ямал в интервю за "CBS".

Ламин Ямал се върна към детството си и годините в Росафонд - квартал на Барселона, който според него е оставил най-силната следа в характера му. Младият талант призна, че дори мачовете за Барселона не могат да се сравнят с емоциите от улиците, в които е расъл.

"Мисля, че игрите в Росафонд бяха по-вълнуващи. Там никой не знаеше как ще се развие животът. Дали ще станеш футболист, архитект, художник или просто ще успееш да си намериш работа", сподели Ямал.

Той разказа, че в квартала липсва предвидимост. Децата играят с по-големите, учат се да се справят сами, а родителите им работят толкова много, че рядко имат време да бъдат около тях. Именно това усещане за несигурност го е оформило като човек.

"Виждаш как родителите ти дават всичко от себе си, но няма как да са до теб през цялото време. Не се притесняваш, но усещаш, че бъдещето ти е неясно", каза още той.

Днес Ямал е сред най-големите таланти на Барселона, но спомените от Росафонд продължават да го държат здраво стъпил на земята.

