Жребият за Мондиала! Кой е прецакан

Жребият за Световното първенство през 2026 година бе изтеглен в САЩ. Той предложи много интересни сблъсъци в груповата фаза, като топ отбори като Бразилия, Аржентина, Германия и Испания ще имат за съперници пълни дебютанти на Мондиал. В същото време Франция и Норвегия ще пременят сили един срещу друг, а Англия изтегли тежък жребий в група срещу Хърватия и Гана.

Церемонията започна с страхотно изпълнение на Андреа Бочели, а водещи са актьорите Хайду Клум и Кевин Харт.

Химнът на Световното първенство бе изпълнен от Роби Уилямс и Никол Шерцингер.

Малко по-късно официално стана ясно, че полувремето на финалната среща ще бъде по-дълго от обичайните 15 минути, той като ще се проведе шоу програма тим Супербоул.

ФИФА официално учреди "Награда за мир" и бе връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Основен мотор на церемонията по тегленето е Рио Фърдинанд, а до него на сцената застават легенда в хокея Уйен Грецки, легенда в бейзбола Аарън Джъдж, легендата в баскетбола Шакил О`Нийл и иконата в NFL Том Брейди, който ще участват в церемонията.Бразилия бе изтеглен пръв в официалния жребий и зае първото свободно място сред водещите тимове., а вторият изтеглен отбор бе Германия.

Трети Нидерландия, Белгия, Испания, Аржентина, Франция, Португалия и Англия. След изтеглянето на жребия стана ясно, че Аржентина на Лионел Меси и Португалия на Кристиано Роналдо попадат в един поток на първенството.

ГРУПА А

1. Мексико

2. Южна Африка

3. Южна Корея

4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия

ГРУПА В

1. Канада

2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина

3. Катар

4. Швейцария

ГРУПА С

1. Бразилия

2. Мароко

3. Хаити

4. Шотландия

ГРУПА D

1. САЩ

2. Парагвай

3. Австралия

4. Турция/Румъния/Словакия/Косово

ГРУПА Е

1. Германия

2. Кюрасао

3. Кот Д`Ивоар

4. Еквадор

ГРУПА F

1. Нидерландия

2. Япония

3. Украйна/Швеция/Полша/Албания

4. Тунис

ГРУПА G

1. Белгия

2. Египет

3. Иран

4. Нова Зеландия

ГРУПА H

1. Испания

2. Кабо Верде

3. Саудитска Арабия

4. Уругвай

ГРУПА I

1. Франция

2. Сенегал

3. Ирак/Боливия/Суринам

4. Норвегия

ГРУПА J

1. Аржентина

2. Алжир

3. Австрия

4. Йордания

ГРУПА К

1. Португалия

2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония

3. Узбекистан

4. Колумбия

ГРУПА L

1. Англия

2. Хърватия

3. Гана

4. Панама

