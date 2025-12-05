Жребият за Мондиала! Кой е прецакан

Жребият за Световното първенство през 2026 година бе изтеглен в САЩ. Той предложи много интересни сблъсъци в груповата фаза, като топ отбори като Бразилия, Аржентина, Германия и Испания ще имат за съперници пълни дебютанти на Мондиал. В същото време Франция и Норвегия ще пременят сили един срещу друг, а Англия изтегли тежък жребий в група срещу Хърватия и Гана.
Церемонията започна с страхотно изпълнение на Андреа Бочели, а водещи са актьорите Хайду Клум и Кевин Харт.
Химнът на Световното първенство бе изпълнен от Роби Уилямс и Никол Шерцингер.
Малко по-късно официално стана ясно, че полувремето на финалната среща ще бъде по-дълго от обичайните 15 минути, той като ще се проведе шоу програма тим Супербоул.
ФИФА официално учреди "Награда за мир" и бе връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Основен мотор на церемонията по тегленето е Рио Фърдинанд, а до него на сцената застават легенда в хокея Уйен Грецки, легенда в бейзбола Аарън Джъдж, легендата в баскетбола Шакил О`Нийл и иконата в NFL Том Брейди, който ще участват в церемонията.Бразилия бе изтеглен пръв в официалния жребий и зае първото свободно място сред водещите тимове., а вторият изтеглен отбор бе Германия.
Трети Нидерландия, Белгия, Испания, Аржентина, Франция, Португалия и Англия. След изтеглянето на жребия стана ясно, че Аржентина на Лионел Меси и Португалия на Кристиано Роналдо попадат в един поток на първенството.
ГРУПА А
1. Мексико
2. Южна Африка
3. Южна Корея
4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия
ГРУПА В
1. Канада
2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина
3. Катар
4. Швейцария
ГРУПА С
1. Бразилия
2. Мароко
3. Хаити
4. Шотландия
ГРУПА D
1. САЩ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Турция/Румъния/Словакия/Косово
ГРУПА Е
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот Д`Ивоар
4. Еквадор
ГРУПА F
1. Нидерландия
2. Япония
3. Украйна/Швеция/Полша/Албания
4. Тунис
ГРУПА G
1. Белгия
2. Египет
3. Иран
4. Нова Зеландия
ГРУПА H
1. Испания
2. Кабо Верде
3. Саудитска Арабия
4. Уругвай
ГРУПА I
1. Франция
2. Сенегал
3. Ирак/Боливия/Суринам
4. Норвегия
ГРУПА J
1. Аржентина
2. Алжир
3. Австрия
4. Йордания
ГРУПА К
1. Португалия
2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония
3. Узбекистан
4. Колумбия
ГРУПА L
1. Англия
2. Хърватия
3. Гана
4. Панама
