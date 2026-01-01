Жребият за Мондиала! Кой е прецакан
Как изглеждат групите на световното първенство
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Германия изпадна в паника! Звездата на отбора Марко Ройс е аут от Мондиала. Атакуващият халф на "Борусия" Д получи контузия в левия глезен. Той има ча...