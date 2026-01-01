Всичко за Мондиала

Следете всички новини, анализи и коментари за Мондиала. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Мондиал 2022
Шок за Германия, Ройс е аут

Шок за Германия, Ройс е аут

Германия изпадна в паника! Звездата на отбора Марко Ройс е аут от Мондиала. Атакуващият халф на "Борусия" Д получи контузия в левия глезен. Той има ча...

07 юни | 17:55
0 коментара
15792