Юрген Клоп шокира! Какво каза за Мондиала

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп вероятно ще гледа мачовете от Световното първенство по телевизията в дома си, въпреки че се изказа против домакинството на Катар на най-големия футболен форум. В националния тим на Англия има няколко играчи от Ливърпул.

"Няма да съобразявам ежедневието си с футбола и ще си взема няколко почини дни. Ако имам време, ще гледам мачове, но ако нямам възможност, няма да гледам", каза германският треньор за подкаста "Ball You Need Is Love", цитиран от агенция "ДПА".

Той не обвинява Катар за желанието да приеме Световно първенство по футбол, но продължава да мисли, че тази държава не е трябвало да получи правото да организира Мондиал 2022 заради обвиненията в неспазването на човешките права и други фактори. "Това е катастрофа", каза Клоп.

"Системата мирише. В Международната федерация (ФИФА) не се е променила почти нищо от 2010 година насам. Само президентът се смени. Джани Инфантино казва, че това ще е най-доброто Световно първенство в историята, така че поздравления", добави Юрген Клоп.