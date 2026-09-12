Юрген Клоп заплаши Германия с напускане!
Новият треньор на Бундестима посочи опасността
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Новият треньор на Бундестима посочи опасността
Става ли треньор на Бундестима
И окачестви информациите като глупости
Даже става въпрос и за конкретни играчи
Те се изправиха срещу Тони Надал
Костас Цимикас е пред договор с Рома
Дали и до днес не съжалява за решението си
Немецът обаче е абсолютно прав
Кметът на града също направи коментар на ситуацията
Къде ще работи легендарният треньор
Коя е причината за недоволството му
На каква гледка ще иска да се наслади
Легендарният треньор с коментар за бъдещето си
В кой клуб ще бъде германецът
Коментира работата на Арне Слот
Ливърпул с много сериозни резултати в контролите преди старта
Немецът остана твърд в позициите си
Двамата бяха във ВИП ложата на "Олимпиащадион"
Истината бе казана от неговия агент
Това е някъде между шегата и истината