Ливърпул се разделя с любим защитник на Клоп

Левият защитник на Ливърпул Костас Цимикас получи разрешение да премине медицински прегледи преди трансфера си под наем в Рома, съобщава The Athletic.

Сделката под наем е без опция за закупуване. Гръцкият бранител вече бе трети избор в Ливърпул след Милош Керкез и Анди Робъртсън.

Цимикас не беше в състава на Арне Слот за първите два мача от Висшата лига срещу Борнемут и Нюкасъл и не попадна на пейката при загубата от Кристъл Палас за Къмюнити Шийлд.

Гръцкият национал се присъедини към Ливърпул от Олимпиакос през 2020-a година и подписа нов договор през 2023-а, като удължи условията си до лятото на 2027-а.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com