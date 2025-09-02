Исак с драматични думи след мегатрансфера си в Ливърпул

Новото попълнение на Ливърпул Александър Исак сподели впечатленията си след трансфера на "Анфийлд" и коментира опита си от мачовете срещу мърсисайдци като съперник.

"Разбира се, много е трудно. Говорим за най-добрите защитници в света - Върджил ван Дайк, Ибрахима Конате и други. Това е сериозно предизвикателство, но аз харесвам такива моменти. Обичам да играя срещу най-добрите и да се тествам. Винаги съм се радвал да играя срещу Ливърпул и се надявам да играя за Ливърпул да бъде още по-добре", заяви Исак.

Нападателят призна, че с нетърпение очаква да излезе пред феновете на "червените":

"Толкова е вълнуващо. Трудно е да се предаде с думи, трябва да го изпиташ сам. Всички знаем какво е Ливърпул и какви са феновете. Очаквам с нетърпение да изживея това усещане".

