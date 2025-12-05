Аморим избухна на Олд Трафорд! Гняв, обвинения и напрежение

Олд Трафорд стана сцена на емоционална буря след равенството 1:1 между Манчестър Юнайтед и Уест Хям. Мениджърът на домакините Рубен Аморим не скри яростта си от посредственото представяне и загубените точки срещу съперник, който пристигна без претенции. Разочарованието му прерасна в открита конфронтация с журналисти, докато в лагера на гостите празнуваха напълно заслуженото равенство.

Обвинение към отбора в пълно непостоянство

Юнайтед продължава да лъкатуши между силни срещи и безлични мачове и това очевидно изкарва португалския специалист от равновесие. „Разочароващо е, вбесяващо е, това е“, каза той още в първия си отговор след мача, преди да бъде помолен да обясни какво може да промени.

„Отново работа и да се опитаме да спечелим следващия мач“, заяви Аморим, но видимо не беше в настроение за философски анализи. На моменти мениджърът изглеждаше по-ядосан от всякога на пресконференция на Юнайтед и влезе в остри реплики с репортери.

„Не става дума за връщане назад. Резултатите се връщат назад. Имахме някои моменти. Това може да се случи. Когато направихме победна серия, всички говорехте за това, отборът беше наистина перфектен и казахте, че не сме чак толкова далеч от перфектния момент. Но истината е, че сме непостоянни.“

Португалецът призна и конкретната грешка, довела до изравняването на гостите в самия край: „Ако погледнете гола, 83-та минута, имаме дълга топка, всичко е под контрол и трябва да се справим по-добре в тази ситуация.“

Аморим предпочете да остави оценките за играта за по-късен момент. „Винаги имам чувството – мисля, че всеки има такова чувство – че трябва да вкараме повече голове“, заключи той.

Санто доволен и похвали отбора си

В лагера на Уест Хям настроението беше противоположно. Мениджърът Нуно Еспирито Санто похвали своя състав за енергията и дисциплината, с която са играли на Олд Трафорд.

„Мисля, че като цяло беше добро представяне. Комбинирахме, създавахме корнери, енергията беше налице. Много добро второ полувреме, въпреки че допуснахме гол. Мисля, че реакцията беше много положителна. Доминирахме, контролирахме и мисля, че е напълно заслужено, че спечелихме равенството.“

Санто подчерта, че Уест Хям е показал прогрес, дори когато е губил: „Мачът можеше да се развие и в двете посоки, но съм доволен от представянето. Мисля, че дори когато загубихме от Ливърпул, се представихме добре като отбор. Бяхме наказани от наши грешки.“

