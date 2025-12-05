Меси взриви Аржентина с признание за Мондиала догодина

Лионел Меси отново разбуни футболната публика в Аржентина и по света, след като призна, че се надява да бъде на терена и на следващото световно първенство.

Капитанът на Интер Маями и националния тим говори пред ESPN и остави широко отворена вратата за своята шеста поредна поява на Мондиал. Аржентина ще разбере в петък кои ще бъдат съперниците й в груповата фаза на турнира, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

„Надявам се, че ще мога да играя. Винаги съм казвал, че ще се радвам да съм на терена, ако тялото ми издържи“, заяви Меси, който остава единственият осемкратен носител на Златната топка. Думите му бяха посрещнати с огромен заряд от феновете, които виждат в него не просто капитан, а символ на аржентинския футбол.

Меси призна, че дори и да не успее да играе, няма да се отдели от отбора. „В най-лошия случай ще гледам мачовете на живо, но със сигурност ще бъде нещо специално да играя в турнира. Световното първенство е специално за всеки човек и всяка страна, но особено за нас в Аржентина, защото ние живеем по напълно различен начин“, добави той. Думите му отново показаха колко силна е връзката му с националния тим и колко много означава Мондиалът за аржентинската идентичност.

Кариерните постижения на Меси вече са легенда сами по себе си. Той е играл на пет световни първенства, държи рекордите на Аржентина по мачове с 196 участия и по голове със 115 реализирани попадения. И въпреки това звездата намеква, че в него може да има още една глава от голямата футболна приказка.

