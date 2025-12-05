Юнайтед пак се спъна у дома на Олд Трафорд

Манчестър Юнайтед отново разочарова на Олд Трафорд, завършвайки 1:1 срещу Уест Хям в последния мач от междинния 14-и кръг на Висшата лига. Така тимът на Рубен Аморим остава осми с 22 точки, докато Уест Хям е 18-и с едва 12.

Двубоят започна активно за домакините. Амад Диало на два пъти влезе опасно в наказателното поле, но без да спечели дузпа или попадение. Юнайтед натисна и през средата на първата част беше близо до гол след удари на Мбемо, Зиркзее и Бруно Фернандеш, но Ареола, гредата и Уан-Бисака спасиха гостите.

След почивката домакините най-сетне поведоха. В 58-ата минута Каземиро стреля от дистанция, топката рикошира и попадна у Далот, който хладнокръвно прати топката в мрежата.

Но както често се случва този сезон, Юнайтед не успя да затвори мача. В 84-ата минута след корнер Джаред Боуен насочи с глава, Мазрауи изчисти от голлинията, но при добавката Магаса изравни за 1:1.

В добавеното време домакините натиснаха, Ареола спаси центриране на Каземиро, а Бруно Фернандеш пропусна два пъти, включително отличен шанс в последните секунди.

