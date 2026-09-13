Юнайтед пак се спъна у дома на Олд Трафорд
Късен гол на Уест Хям попари амбициите на тима на Рубен Аморим
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Късен гол на Уест Хям попари амбициите на тима на Рубен Аморим
Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема, каза той
Анализ на 18 000 рецензии доказват, че това е „Мона Лиза“
Много интересни думи и на нейния треньор
Няма да отвори от 1 юли, както бе обещано
Една част от младите хора са се отдръпнали от протеста, смята Димитър Недков
Пиърс Морган поведе „хорото на недоволството“ като пусна в Туитър съобщение: „Почивай в мир, кариера на Мадона.“ ('RIP Madonna’s career.')
Резултатът от референдума във Великобритания предизвиква дълбоко разочарование. Това заяви външният министър Даниел Митов след извънредно заседание на...
Нападателят на ПАОК Димитър Бербатов получи нов удар по реномето си. Българинът бе включен в анкета за най-лошите попълнения за сезона в гръцкото първ...
"Орлите" не могат да избият заплатата му с трансфер Димитър Бербатов изтърпя поредната сериозна критика в кариерата си. Нападателят беше определен за...
Според гръцките фенове Димитър Бербатов е трансферна издънка номер едно. Това показва анкета, разпространена сред футболните привърженици. Нашият е на...
Валери с дъщеричката си Никол