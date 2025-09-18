Тръмп се произнесе за Путин

Доналд Тръмп заяви, че руският държавен глава Владимир Путин го е разочаровал

Американският президент присъства на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър, пише БТА.

Тръмп отбеляза, че първоначално е смятал войната в Украйна за "най-лесния" за решаване от всички конфликти. Но засега няма изгледи за напредък към сключването на мирно споразумение въпреки продължилите с месеци консултации, водени от Вашингтон, отбелязват Пи Ей мидия и ДПА. Тръмп поиска от Путин да се ангажира с предложения за мир и му постави ултиматуми и крайни срокове, които изтекоха без някакви видими последствия, добавят двете медии.

"Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема", каза Тръмп на днешната пресконференция в резиденцията на британския премиер в Чекърс.

"За мен е голяма чест да ви съобщя, че сме намерили изход от седем войни, седем войни, които бяха неразрешими, войни, по които не можеха да се водят преговори или да се намерят решения", каза още американският лидер.

Конфликтът в Украйна е "този, който смятах, че ще е най-лесен за разрешаване поради отношенията ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова", отбеляза Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com