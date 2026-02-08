Сегуро срещу Вентура - решаващ балотаж за президент на Португалия

В Португалия днес се провежда вторият тур на президентските избори, след като първият вот на 18 януари не излъчи победител. На балотажа се изправят подкрепяният от социалистите Антонио Жозе Сегуро (вляво на колажа) и лидерът на крайната десница Андре Вентура. Изборният ден се провежда на фона на сериозни логистични затруднения, причинени от последователни зимни бури. За ситуацията съобщава Франс прес.

Хаос след бурите и отложено гласуване

След първия тур три последователни бури - „Кристин“, „Леонардо“ и „Марта“ - нанесоха сериозни щети в различни части на страната. В резултат гласуването в 14 от най-засегнатите избирателни района беше отложено с една седмица. Андре Вентура настоя вторият тур да бъде отложен в цялата страна, но португалското законодателство не допуска подобен ход.

Как протича изборният ден

Изборните секции отварят в 8:00 ч. местно време (10 ч. българско) и ще затворят в 20:00 ч. Право на глас имат около 11 милиона избиратели в страната и зад граница. Очаква се първите резултати да бъдат обявени скоро след края на изборния ден.

Проучванията и очакванията

Последното социологическо допитване от сряда дава сериозна преднина на Антонио Жозе Сегуро с около 67 процента от гласовете срещу 33 процента за Андре Вентура. През последните две седмици редица десноцентристки фигури публично обявиха подкрепа за Сегуро, който залага на стабилност и институционална приемственост.

Двата противоположни модела

Сегуро се представя като левоцентрист кандидат с акцент върху екологичния преход, превенцията на горските пожари и институционалната стабилност, както и върху реформи за улесняване на гласуването на диаспората. Андре Вентура, лидер на партия ШЕГА, води кампания срещу традиционните партии и защитава националистическа и консервативна платформа, макар в последно време да смекчава част от позициите си.

Крайната десница като фактор

Партията на Вентура се утвърди като водеща политическа сила в последните години, като на парламентарните избори през 2024 г. и 2025 г. се превърна във втората по големина формация в страната. На европейско ниво ШЕГА е част от групата „Патриоти за Европа“, в която участват и партии от Испания, Италия, Франция и Унгария.

