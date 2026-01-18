Изборите в Португалия! Изненадата е двойна

Португалия проведе най-оспорваните избори за президент, на които за първи път имаше толкова много кандидати - 11.

Социалистът Антониу Жозе Сегуро и лидерът на крайнодясната партия Чега (Стига) Андре Вентура водят на президентските избори в Португалия, показват резултатите от 38,27% от преброените бюлетини.

Според тях Сегуро печели 30,72%, Вентура - 26,80%, според данните на избирателната комисия на страната.

Третото място заема Луис Маркес Мендес (14.78%), четвърто е Енрике Гувея е Мело (11.86%).

Избирателната активност е 43,83%.

Така изненадите са най-малко две:

За първи път от 1986 година изборът ще стане на балотаж, който ще се проведе на 8 февруари.

За първи път на втория тур ще се яви националист.

Прогноза

Крайнодясната партия на Вентур направи исторически прецедент за страната, достигайки до балотаж.

Въпреки това Вентура няма почти никакви шансове за втория кръг, защото всички ще се обединят срещу него. Още отсега е ясно, че любимецът на Гутереш – Сегуро, най-вероятно ще е новият президент. Макар функцията му да е до голяма степен представителна, той поема страната за първи път толкова разединена – с дълбока фрагментация на политическото поле,нарастващото недоверие към традиционните партии и засилване на радикалните сили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com