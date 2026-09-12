Изборите в Португалия! Изненадата е двойна
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Адът от "Арена Армеец" не е единственият у нас. И в Хасково има огромна навалицата пред Общинската избирателна комисия. Бесни, членове на секционните...
Бургас. Бургаските партии не успяха да се разберат за състава на Районната избирателна комисия (РИК) в морския град. Основните спорове бяха коя полити...
Благоевград. Жените от ГЕРБ – Гоце Делчев настояват за създаването на Районна избирателна комисия и в техния град. Това стана на работна среща със зам...