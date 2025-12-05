Лацио шокира Милан и изхвърли лидера от Купата на Италия

Лацио нанесе тежък удар по амбициите на Милан в турнира за Купата на Италия, побеждавайки лидера в Серия А с 1:0 на „Стадио Олимпико“. С успеха си римският тим се класира за четвъртфиналите, където предстои сблъсък с носителя на трофея Болоня.

Мачът беше напрегнат, тактически и равностоен до последните минути. Тогава Лацио, воден от Маурицио Сари, взе реванш за поражението с 0:1 в първенството само дни по-рано. Капитанът Матия Дзакани се оказа герой на вечерта, след като в 80-ата минута засече с глава центриране от корнер и прати топката в мрежата.

Попадението обаче бе съпътствано от спорен момент. При предходната ситуация Первис Еступинан отклони топката, тя сякаш се удари в Алесио Романьоли от Лацио и излезе в аут. Въпреки това съдията отсъди корнер за домакините, а секунди по-късно Дзакани остана непокрит и реши двубоя.

Така Милан напуска турнира, а Лацио продължава напред с амбиции за нещо повече от просто реванш.

