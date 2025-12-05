Българското домакинство отново донесе успех на баскетболния Апоел Тел Авив

Апоел Тел Авив си тръгна с нов голям триумф от България, след като надви АСВЕЛ Лион - Вильорбан с 87:80 в мач от 14-ия кръг на Евролигата по баскетбол.

Срещата в Ботевград вероятно ще остане последното домакинство на израелския тим в страната, защото клубът вече обяви завръщането си в Тел Авив за двубоя с Цървена звезда на 16 декември.

Макар АСВЕЛ да е последен в класирането, победата никак не дойде лесно. Шест минути преди края французите водеха с 11 точки при 77:66 и изглеждаха готови да поднесат изненадата. Точно тогава Апоел избухна с серия от 17:0, която буквално пречупи съперника. Антонио Блекни вкара десет от тези точки и се превърна в архитект на големия обрат, който направи израелския тим първия с десет победи през сезона.

Дан Отуру поведе победителите с 18 точки, докато Блекни и Джонатан Мотли добавиха по 16. За АСВЕЛ най-резултатен беше ветеранът Нандо де Коло с 20 точки, а Глин Уотсън остана с 10.

Поредният силен мач на българска земя подчерта отличната форма на Апоел Тел Авив и остави местната публика свидетел на още едно драматично шоу. Ако това наистина е последното им домакинство у нас, то със сигурност беше запомнящо се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com