Отиде си златната легенда на баскетбола

Една от най-големите фигури в баскетболната история си отиде тази нощ - Лени Уилкинс почина на 88 години. Почти всички те бяха дадени на играта, в която оставя огромна диря.

Той е и единственият човек, приеман три пъти в Залата на славата на този спорт - "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame". През 1989-а влезе там за заслуги като играч, десетилетие по-късно - за успехи като треньор, а през 2010-а бе почетен пак като част от безсмъртния Дриймт тийм, спечелил Олимпиадата през 1992 г. в Барселона. Уилкинс бе помощник-треньор на този изумителен отбор.

Роден в Бруклин през 1937 г., Леонард Рандалф Уилкинс заиграва в НБА на 23, избран в драфта от Сейнт Луис Хоукс. Играе 15 години в лигата като гард, носи екипите още на Сиатъл, Кливланд и Портланд. Завършва кариерата си без титла, но със 17 772 отбелязани точки и втори в историята (към онзи момент) по асистенции.

През 1979-а все пак става шампион - като треньор на Сиатъл, водил е още Кливланд, Портланд, Атланта, Ню Йорк Никс и Торонто. Начело е на отбора на САЩ през 1996 г., който взе с лекота златото на Олимпийските игра в Атланта. Четири години по-рано също е шампион, но като асистент в споменатия Дрийм тийм с Джордан, Меджик, Бърд и останалите.

Спира с треньорската кариера през 2005-а, след като е водил 2487 мача в НБА - рекорд, който е неподобрен и днес. Най-близо е митичният Дон Нелсън (89 по-малко), а всеки следващ в списъка е с поне 400 двубоя по-малко от Уилкинс.

Спечелил е 1332 от тях. По този показател е №3 в историята, само след Нелсън и Грег Попович. Заради огромния брой срещи, в които е бил треньор, той е и №1 по загуби в историята на НБА: 1155.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com