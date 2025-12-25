Още един гамен във Висшата лига с обвинение

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро беше обвинен от Английската футболна асоциация в предполагаемо „неприлично“ поведение в отговор на изгонването му по време на загубата с 1:2 от Висшата лига срещу Ливърпул.

След като Шави Симонс вече бе отстранен от игра по-рано, така „шпорите“ останаха с девет души, след като капитан Ромеро получи втори жълт картон за шпагат срещу Ибрахима Конате в 93-ата минута.

„Твърди се, че Ромеро е действал по неподходящ начин, като не е напуснал своевременно игрището и/или се е държал конфронтационно и/или агресивно към съдията на мача, след като е бил изгонен в 93-ата минута“, се казва в изявление на ФА.

Ромеро има срок до 2 януари, за да „отговори на обвинението“.

