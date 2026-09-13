Арсенал оцеля в ада на Съндърланд и удари без милост
Рая спаси дузпа, а само две минути по-късно Бруно Гимараеш взриви мача с първия си гол за „артилеристите“
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Рая спаси дузпа, а само две минути по-късно Бруно Гимараеш взриви мача с първия си гол за „артилеристите“
Двата гранда оставиха точки в четвъртия кръг, а защитата на „сините“ отново се пропука
Тази вечер от 22 часа е началото на сезона
Играчът е следен по-внимателно от няколко западноевропейски клуба още от миналия сезон
Червените обърнаха Съндърланд за 4:2, но контузията на Джо Гомес помрачи победния дебют
Бивш френски ас с тежък коментар
Кои са фаворитите за следващата церемония?
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Нотингам Форест търси четвърти мениджър в един от най-бурните си сезони
Тотнъм освободи Томас Франк
Илия Груев с две асистенции и място сред звездите на Висшата лига
Арсенал се откъсна в лидерството
Чак в 38-ата минута в „блатото“ на манчестърци се получи раздвижване
Викаше и крещеше като обезумял
Късен гол на Уест Хям попари амбициите на тима на Рубен Аморим
Манчестър Сити бил готов да активира откупната клауза
В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Челси с 20, следват Манчестър Сити и Съндърланд с по 19
В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Манчестър Сити и Съндърланд с 19
Но ще бъде само веднъж
Победиха и Брайтън