Идва тежка битка хитов играч във Висшата лига

На Острова се твърди, че Манчестър Сити готви сеиозен трансфер през януари. "Гражданите" са готови да активират клаузата за освобождаване в договора на халфа на Борнемут Антоан Семеньо и да го привлечат в началото на 2026 г.

Според информацията, Сити ще трябва да плати приблизително 74 милиона евро за 25-годишния ганаец.

През сезон 2025/26 Семеньо отбеляза шест гола и направи две асистенции в 13 мача във всички турнири. Договорът му с Борнемут е до 30 юни 2030 г.

Абсолютно същите твърдения обаче има и за трансфер на Семеньо в посока Ливърпул. Там имат намерение да подготвят заместника на Мохамед Салах в дългосрочен план.

