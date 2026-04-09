Направиха на пух и прах Висшата лига на Англия

Бившият френски халф Еманюел Пти говори за лошото състояние на клубовете от Висшата лига този сезон след загубата на Ливърпул с 2:0 от ПСЖ в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига.

"Всички сме съгласни, че ПСЖ бяха много добри срещу Ливърпул. Точно както бяха и срещу Челси.

Това потвърждава това, което казвам от седмици - Висшата лига е абсолютно ужасна този сезон", сподели французинът.

На въпросът дали Арсенал е изключение той отговори: "Победата на Арсенал над Спортинг с 1:0 е скучна и не е добра", завърши Еманюел Пти.

