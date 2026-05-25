ЦСКА с нови уникални кадри на стадиона ВИДЕО

От ЦСКА продължават да повишават градуса около новоизграждащия се стадион и по този начин да радват своите привърженици.

След като в късните часове на 23 май от ЦСКА публикуваха кадри на изграждащия се нов “Българска армия”, осветен в бяло, зелено и червено по случай 24 май, днес армейците поднесоха на своите привърженици нова порция величествени кадри на съоръжението.

„Добро утро, ЦСКА!

“Поради изключителния интерес ви предлагаме още кадри от невероятното ни бижу! Гордост за всички армейци и цяла България!”, написаха от клуба в официалната си страница във Фейсбук.

