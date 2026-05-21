Още една отлична новина за ЦСКА

ЦСКА ще бъде поставен в първия предварителен кръг на Лига Европа. "Червените" ще разберат своя съперник на 16 юни, когато е жребият в Нион.

До снощния финал за ЛЕ между Астън Вила и Фрайбург не бе ясно в коя урна ще попадната столичани, но триумфът на бирмингамци изпрати отборът воден от Христо Янев в урната на поставените.

По този начин се изясниха голяма част от потенциалните съперници в тази фаза. Единствената въпросителна е дали сред тях ще е Жилина или Зимбру. Това зависи от финала за купата на Молдова. Ако той бъде спечелен от Шериф, то тогава ЦСКА може да срещне Жилина. При успех на Зимбру, словаците отиват в урната на поставените.

Ето и съперниците на столичани на първия квалификационен кръг на ЛЕ:

Жилина (Словакия) или Зимбру (Молдова), Войводина (Сърбия), Университатея Клуж (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия), Вестри (Исландия).

Ако ЦСКА се спарви с първия си съперник, във втория квалификационен кръг няма да е сред поставените.

