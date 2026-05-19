Спешна среща в ЦСКА! Кой е Денят Х

Турболентна седмица се задава в ЦСКА, научи 7dnisport.bg! И няма никакво значение дали червените ще спечелят финала за купата. Съдбовна среща е свикана на сутринта след решителния сблъсък за купата на България с Локомотив Пловдив.

Сутринта на 21-и май в офиса на ръководството са привикани треньори, началници, директори. Тогава всички те трябва да изложат вижданията си за бъдещето на клуба.

Собственикът и началниците на ЦСКА вече са леко изнервени от ситуацията. При над 35 млн. евро бюджет САМО за клуба, ЦСКА го докара дотам да зависи от един финал с Локо Пд ще играе ли в Европа. Което е жизнено важно с оглед откриването на новия стадион през юли.

Всички в ЦСКА отчитат, че Христо Янев вдигна „армейците“ от изпадащи до Топ 4, но самият той се изпусна, че ако отборът не се класира за турнирите, никой от щаба и играчите няма моралното право да остане на новия стадион. Освен това натрупа и серия от негативни резултати.

На кантар е съдбата не само на Христо Янев, но и на главния скаут Методи Томанов. Доведените от него латиноси тотално разочароват в последните месеци, което надигна вълна от червено недоволство.

